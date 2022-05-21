高雄市21日新增7584例確診，確診數進入高原期。針對取得居隔單的爭議，市長陳其邁說明，民眾做完PCR後若收到確診簡訊，2小時內需回傳疫調和同住者資訊，5小時後會收到第二封簡訊，點選網址後填寫身分證及手機號碼，就能下載居隔單。
陳其邁說，按過去中央自主疫調，約77％的民眾未填，中央25日會有新的疫調居隔單發放系統，高雄市現在就有更簡化快速的做法。
原本從PCR陽性到法傳系統衛生局接受CDC公布確診，大概要4至5小時。高市速度可以加快，是因為在醫院端就輸入資訊，所以可節省這4至5個小時。
民眾做完PCR後若收到確診簡訊，2小時內需回傳疫調和同住者資訊，填入年齡、是否懷孕、有無65歲長輩同住，以及同住家人狀況。5小時後，民眾會收到第二封簡訊，點選網址填入身分證及手機號碼，就能立即下載居隔單。
陳其邁表示，如此一來，市府可以掌握身分、家人等資訊，提早介入處理及給藥，進行簡單疫調做風險管控及了解風險群聚狀況，醫師準備與醫師媒合都要全部做到最好。
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