歌手周杰倫在對岸也紅透半邊天，就連重播都有大批粉絲捧場。騰訊音樂（TME）旗下平台周五（20日）起一連兩晚在網路重播周杰倫兩場演唱會，據不完全統計，單一場重播演唱會全網觀看人數破5000萬。有分析指出，雖然此次免費重播周杰倫演唱會，但帶來隱性消費；而巨大的流量，也可吸引廣告和品牌冠名贊助。

騰訊音樂日前宣布，將在5月20日、5月21日兩天，聯合旗下的QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂、全民K歌4個平台及TME微信視頻號矩陣上線周杰倫的兩場演唱會，分別是「魔天倫2013演唱會」、「地表最強2019演唱會」。

在20日當晚，周杰倫的重播演唱會開播後不久，即衝上熱搜第一。騰訊音樂方面表示，據不完全統計，該場重播演唱會全網觀看人數破5000萬，並稱其「創下國內在線演唱會的最高觀看紀錄」。

新京報引述艾媒分析師張毅表示，線上演唱會目前的變現方式主要有門票、廣告和品牌冠名三種。

對於免費的演唱會，廣告和品牌冠名成為主要變現途徑。這類情況主要出現在崔健、張國榮、劉若英等知名度較高的藝人身上，他們通常可以帶來巨大的流量，因此可以放低門檻吸引更多人觀看，由此吸引贊助商。而這次周杰倫線上演唱會由百事可樂獨家冠名，和騰訊TME LIVE的標誌並列出現在宣傳片。

對於此種疫情下的新商業模式能否持續？張毅認為，平台辦線上演唱會有拉新戶的需求，而線上演唱會是非常好的內容IP，對於活躍用戶、拉新戶都非常有幫助，也是一種商業化佈局。

不過，雖然觀眾對線上演唱會不再排斥，要求也逐漸放低，但這一切的前提是內容值得期待。目前線上演唱會要從爆發性紅利轉向持續動力，還需要突破點。