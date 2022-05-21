高雄市長選舉將在年底舉行，國民黨人選卻遲遲未定，高雄市長熱門人選，被點名的前高雄副市長李四川曾表達並無意願。李四川今天則在臉書語帶玄機的表示，人最難得的，不是聰明，而是自知之明。此貼文一出，也吸引不少網友按讚。

李四川今(21日)在臉書PO出一隻鴿子站在樓頂的照片，並貼文表示，「如果我有翅膀，我也可以站在那裡。做人最難得的，不是聰明，而是自知之明」。

國民黨高雄市議員陳美雅留言說，「仁者無敵」。國民黨新北市議員白珮茹則表示，「這話說的漂亮有智慧」。

網友也紛紛說，「說的好！」、「四川伯，您說得不錯，世上的人如果都能有自知之明，那天下就太平了」、「川伯幾個字勝過千言萬語期盼，能明白您的深意」、「川伯，高雄市民想念您。但不會叫你來高雄受罪了」、「川伯的這句話好深哦！」、「只有站在高點，才能造福更多的人，願初心不變，勇往直前！」、「學長是我們『北工人』最佳的寫照」。

不過也有網友認為，「意有所指!?」、「加油，翻轉高雄最佳人選」、「有時候還是要帶點傻勁」、「但是如果你當高雄市長，我想應該會是個勤政的好市長」、「早晚也要下來的」、「不用站在那裡，就趕快到高雄來站啦～」、「明知山有虎，偏向虎山行，是一種自我挑戰的精神」。