國民黨桃園市長參選人張善政日前拜會前國民黨桃園市黨部主委楊敏盛，與會的市議員林政賢透露，楊敏盛4年前曾拜訪過張善政，請其出馬參選桃園市長，但被婉拒。如今張善政同意披上戰袍，他也勸張善政趕快接地氣。

張善政20日拜訪楊敏盛尋求建議，楊敏盛也請與楊有交情的市議員林政賢、朱珍瑤及其他部分黨內提名議員參選人與會。林政賢說，4年前楊敏盛擔任主委時，就曾請張善政參選桃園市長，但遭婉拒。這次張善政在國民黨主席朱立倫邀請下同意參選，因此拜訪楊敏盛尋求建議。

林政賢轉述，楊敏盛除建議趕快接地氣，拜訪議長邱奕勝及表態參選的立委呂玉玲、前北市議員羅智強等。也期許是科技人才的張善政能讓桃園建設科技、現代化，張善政會議中也說還會再來桃園。

林政賢說，他也建議張善政接地氣，讓國民黨團結。林說，提名瑕疵是主席的事情，不過張善政低聲下氣也好，接地氣也好，一定要和大家見面。相信黨內同志最後還是會尊重，一起支持他。