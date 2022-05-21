國中教育會考首日考試科目第三科為國文科，解題國文老師認為，今年出題不僅結合學生生活經驗，涵蓋重要學習觀念，取材範圍更是廣泛，題型難易適中，包含古今中外各項議題，題目當中甚至包含法國哲學家卡繆文學名著《鼠疫》的節選段落，引導學生反思疫情生活。

高雄市立旗山國中國文老師丁美雪表示，今年度國文考試單題25題、題組8篇17題，其中包含6篇白話文與2篇文言文。文言文包含題幹、選項或篇章，部分題目文白兼具。

新北市立江翠國中國文老師陳恬伶提到，整份試題從12國教課綱作為命題依據，出題理念在於評量考生的語文能力與人文涵養。

陳恬伶說明，試題由基本觀念題型出發，漸次發展到高層次的活用題，結合學生生活經驗，涵蓋重要學習觀念，取材廣泛，難易適中，包含古今中外各項議題。題設計以基礎、核心及重要的概念為測驗重點，學生無論使用哪一版本教 材，皆足以作答。整體而言，國文科試題難易適中、具有鑑別度。

至於特色試題方面，丁美雪說，出題重視圖表資料識讀與圖文之間的轉換，以評量學生解讀及轉譯圖表資料的能力。像是第25題以107年國人十大死因為題幹，請考生依據文字與圖表順位判斷97年主要死亡原因。題目也呈現多樣性與生活化的特色，如第26與27題呈現的是綠能家電診所的廣告單，需要根據廣告單判斷選項內容；第11題主題則是背包與健康，要求判斷正確背法還有身體重量如何平衡。

陳恬伶也特別提到，出題也與時事結合，像是目前疫情嚴峻，題組三的第30到第31題，則是節選法國哲學家卡繆文學名著《鼠疫》的段落，以當時法國人對抗鼠疫的方式，來測驗並引導學生反思疫情之下的生活。