由中華民國運動觀光協會等單位主辦的「2022國際運動觀光研討會」，接連2天在台中金典酒店登場，台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場致意，同時分享台中市推動城市運動發展的策略，透過多元化、積極與各團體合作等模式，盼打造台中市成為幸福運動城市。

這場研討會以「後疫情時代國際運動與觀光產業發展趨勢」為主題，探討運動觀光成功案例，包括中華民國運動觀光協會理事長鄭文豐、台灣體育運動大學前副校長林文郎、台中教育大學教授郭政忠等人參加，還有來自越南、泰國的專家學者交流，盼激發城市運動發展新思維。

李昱叡表示，為提升台中市的運動風氣，市府積極建設大型運動設施，包括巨蛋體育館、全國首座足球運動休閒園區、全國首創國民暨兒童運動中心及多座風雨（光電）球場等，投入超過百億元預算；另也藉由推廣職業運動的方式提升民眾參與度，以職棒為例，2021「中信兄弟」奪冠，就吸引超過10萬球迷熱情參與。

李昱叡強調，為讓運動習慣從小扎根，台中市也力推各項兒童運動，包括迷你足球、棒球、網球、滑步車等，更在全台各縣市中首推「足球深耕計畫」，藉由深入29個區的方式帶動基層投入，光是去年就舉辦超過3000場次體育活動，讓更多人投入運動，也因此，台中市運動競技的各項表現也屢獲佳績。

李昱叡說，台中市積極與各體育團體合作、推動運動多元化發展與各項賽事，並持續興建相關運動設施、培育體育人才，盼提升運動及觀光產業效益。