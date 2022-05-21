國民黨中常會日前突然通過徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引起各界關注。資深媒體人韋安認為，在今年8月起前，應該再讓羅智強和張善政PK一次民調和基層支持度，否則國民黨沒有讓人信服的「最強人選」，談團結根本是自欺欺人。他更建議張善政應該三顧茅廬，並與羅智強討論出一個方案解決僵局。

韋安20日晚間在臉書上表示，兩個月後羅智強再跟張善政PK一下：

一，民調黨內外互比、對比，誰高？

二，桃園500多位里長，31藍營議員，比較支持誰？

韋安認為，8月底前，國民黨再做最後的人選確認。否則，羅無法對支持者交代，變成忍氣吞聲的俗仔。國民黨也沒有讓人信服的「最強人選」，談團結根本是自欺欺人。張善政應該三顧茅廬，去看羅智強，提出這個方案來解決僵局。

此外，韋安今天(21日)在另一篇臉書貼文中提到， 一堆人在講，什麼「三顧茅廬」，就能獲得被玩弄者的支持，這種機率等於0。宮廷式的政治手段，用在現代民主政黨的提名上，已經等於在自我毀滅。以為摸頭就能讓被霸凌者，會聽黨的話，簡直是異想天開。

韋安指出，羅智強只有繼續堅定地走下去，無論結局如何，才既對得起支持者的期待，也有機會挽救這個黨。