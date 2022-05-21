俄羅斯國防部20日稱亞速鋼鐵廠的任務結束，稱剩餘烏軍全數投降，該地已經完全得到解放。美國智庫「戰爭研究所」(ISW)於美東時間20日更新了俄烏戰況，表示俄方可能因此誇大亞速鋼鐵廠（Azovstal）的撤離人數，藉此「最大化」與烏方交換戰俘人數。

根據ISW網站所公布的消息指出，自5月初烏克蘭反攻取得進展，俄軍便駐地北哈爾科夫加強防禦。儘管現階段俄軍火力仍集中3地，分別是東北部城鎮伊久姆（Izium）、頓內茨（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）地區，收復成功後，他們似乎打算南移，為拖延戰做準備。

#Russian forces are digging in along the Southern Axis in preparation for #Ukrainian counteroffensives. Active offensive operations remain mostly confined to the #Izyum-Donetsk City arc and especially the Popasna-Severodonetsk area. New w/@criticalthreats: https://t.co/K4AzsMSvqJ pic.twitter.com/9onuvdgRXt — ISW (@TheStudyofWar) May 20, 2022

「半島電視台」（Al Jazeera）報導，過去幾天，亞速鋼鐵廠總計有2,439名烏克蘭士兵投降，最後一組撤離人數為531人。

ISW表示，俄羅斯可能謊報了從鋼鐵廠撤離的烏守軍數量，目的是提高與敵軍交換戰俘的籌碼，或是羞於承認將僅存的數百位烏士兵關在廠裡的事實。