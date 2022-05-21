雲林縣去年曾徵用某大型場所作為集中檢疫所備用，但後來未使用，最近因應確診者增多，雖然醫療院所占床率僅七成仍有餘裕，雲林縣衛生局未雨綢繆，已徵用1旅館所可提供20個床位，作為「加強版集中檢疫所」，本月底就將啟用。

雲林縣一名議員的兒子先前在新北市確診，其子罹患免疫不全疾病屬中重症高風險族群，就地居隔卻未受到良好照護，遠在雲林的議員父親也被匡列隔離求助無門。

男議員隔離2周並未感染出關，他呼籲衛生局務必加緊速度籌備集中檢疫所，讓雲林子弟都能受到良好照顧。

雲林縣衛生局長曾春美表示，該局因應確診人數急速增加，已尋覓並順利徵用1處可容納20人的旅館，作為雲林縣加強型集中檢疫所，將配置數名護理師24小時值班，醫師透過視訊問診，5月底就可啟用，地點暫不公開。

曾春美說，新冠肺炎疫情爆發之初該局就尋覓可作為集中檢疫所的處所，曾徵用某建築大樓3個月，後來未啟用歸還，當時並非為收治確診者，與此次徵用條件不同，處所也不一樣。

曾春美指出，雲林縣目前確診者占床率約70％，雖仍有餘裕，但中重症及其他疾病經醫師評估有住院治療必要的確診者才收治住院。

曾春美說，加強型集中檢疫所收治條件為確診的70歲以上長者、年齡65歲至69歲獨居長者、懷孕36週以上孕婦、出生未滿3個月且有發燒症狀嬰兒、出生3個月至12個月且高燒超過39度、或無住院需要但不符合居家照護條件的輕症確診者。

雲林縣21日新增本土確診人數1076人，首次破千，累計人數也首次破萬，達1萬0910人，其中居家照護者3684人，占確診總人數95％，先前有部分確診者外送外縣市集中檢疫所隔離觀察，因各縣市也爆滿，目前已無處外送。