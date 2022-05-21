520蔡英文就任？前台南縣長蘇煥智今表示，我覺得答案應該就是一個「美麗的錯誤」。

蘇煥智今在臉書指出，台中一媽媽帶確診女兒到醫院就診，從醫院要回家卻「叫不到防疫計程車」女兒發燒睡路邊，因為先生也確診不能出門，又不可能叫一般計程車，這個媽焦急心碎；「台灣這個防疫SOP到現在還是一堆亂象」。

他說，新北市長侯友宜抱怨中央的「傳染病通報資訊系統」一直卡卡，以致未能即時通報確診及居家隔離，而被民眾天天駡翻了。他說他已經反應了一個多月了，也親自打很多通電話給陳時中，結果到520仍然沒有解決。「這種疫災應變能力，如果是戰爭，可能早已被敵人消滅了」。

他說，小英政府花了8400億元防疫特別預算，卻仍然要全國人民排隊買快篩，而且比其他國家貴二倍以上。但美國總統拜登是免費送國民快篩。而且美國染疫快篩陽，有危險因子就給口服特效藥。「台灣快篩陽有危險因素，要拿口服特效藥，仍然障礙重重」。

他指出，台灣2021年新生兒祇有15.4萬人，創歴史新低。出生率全球最低。新生兒愈來愈少，死亡愈來愈多，光是少子化就看不到台灣的未來！「六年了，蔡政府卻束手無策」。1937年希特勒將德全國自治管理的水利協會收歸國有，取消自治選舉。但二戰結束後，德國即制定水土協會法，讓水土協會重新回歸地方自治的公法人。

他認為，蔡英文跟蘇貞昌都是台大法律系，蔡英文還號稱是留英的法學博士，但2020年蔡英文政府竟然跟1937年納粹希特勒採取相同的立法，將全國17個水利會全部消滅，收歸國有。

他表示，蔡政府的法治思維缺乏對基本人權的尊重，不尊重歷史，為了政治利益，不惜扭曲歴史霸凌老農民。其心態停留在1937年納粹希特勒年代國家威權統制的思維。