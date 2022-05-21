苗栗縣政府在通霄鎮飛牛牧場舉辦第2屆苗栗酷跑越野障礙賽，縣長徐耀昌與參賽親子選手一起合影。（謝明俊攝）

苗栗縣政府在通霄鎮飛牛牧場舉辦第2屆苗栗酷跑越野障礙賽，縣長徐耀昌與參賽選手一起合影。（謝明俊攝）

苗栗縣政府在通霄鎮飛牛牧場舉辦第2屆苗栗酷跑越野障礙賽，縣長徐耀昌鳴笛起跑。（謝明俊攝）

苗栗縣政府在通霄鎮飛牛牧場舉辦第2屆苗栗酷跑越野障礙賽。（謝明俊攝）

苗栗縣政府在通霄鎮飛牛牧場舉辦第2屆苗栗酷跑越野障礙賽，縣長徐耀昌鳴笛起跑。（謝明俊攝）

苗栗縣政府在通霄鎮飛牛牧場舉辦第2屆苗栗酷跑越野障礙賽，參加12公里挑戰組的小朋友奮力向前。（謝明俊攝）

苗栗縣政府在通霄鎮飛牛牧場舉辦第2屆苗栗酷跑越野障礙賽，參賽親子帶著愛犬一同。（謝明俊攝）

苗栗縣政府在通霄鎮飛牛牧場舉辦第2屆苗栗酷跑越野障礙賽。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為了鼓勵民眾運動健身，在目前疫情雖然升溫下，縣府期望大家走出戶外運動增強免疫力，決定續辦第2屆跑酷越野障礙賽，並增加11處趣味障礙關卡，讓親子及家庭成員們可以同享闖關樂趣，21日一早，在縣長徐耀昌帶領鳴笛下，1千多名老少中壯參賽者分梯展開競跑，讓純淨的田野充滿了親子歡樂。

去年，縣府勞青處協調知名的通霄鎮飛牛牧場合辦第1屆苗栗跑酷賽，參賽民眾在綠意盎然的大自然中競跑，反應非常好，紛紛向縣府建議續辦類似路跑競賽，在疫情升高之際，縣府評估後，在加強會場防疫措施下，因屬戶外活動場地，決定照原定時間舉行，並且洽請飛牛牧場繼續協助提供場地。

為了增加親子共同參與路跑，今年維持親子組及挑戰組等2個組別，受到疫情限制，其中3公里的親子有857人報名，挑戰組則有364人，總人數為1221人。

承辦單位為了增加路跑趣味性，特別增設11個趣味闖關關卡，關卡包括了抱石攀岩、跨越障礙、大力勇士、一躍而上、獨立之木、奮力向前、氣墊障礙、氣墊攀爬、沙包考驗、匍匐前進、疾走跑跳等。3公里組路線是以飛牛牧場園區內為主，12公里挑戰組路線則延伸至園區外，延著苗121線等路線環繞，途中並洽請當地梅南、城北馺南和等3個里長及里民，設置3個加油補給站，提供選手們飲水、補給品等。

為了防疫需求，主辦單位請選手在出發集結區仍戴帶口罩，行經路線前後人員較少時，可以暫時脫下口罩，以便呼吸，但完賽後仍須戴回口罩。縣府並準備高額獎金給挑戰組選手，冠軍可得3萬元。其它完賽人員都可獲得完賽獎牌一面作為紀念。