英超21-22賽季將會在本周日上演最後一輪的賽事，10場比賽將會同一時間在星期天晚上23:00開賽。爭標形勢簡單，衛冕的曼城只要在主場擊敗阿斯頓維拉，就可連續2季成為聯賽冠軍，本場首選不讓分/曼城勝。
【足球-英超】[阿斯頓維拉@曼城05/ 22(日)23:00] [編號 573]
目前有90分的曼城領先第2位利物浦1分，曼城只要擊敗阿斯頓維拉，就不用理會利物浦主場對狼隊賽果成為聯賽冠軍。
曼城主帥 瓜迪奧拉 Marius Guardiola 也呼籲，希望主場5萬多名球迷在比賽期間，全力為球員打氣，從而令曼城可繼2012年和2019年後，再一次在聯賽最後一周得勝之後贏得聯賽冠軍。
相反對手阿斯頓維拉既不愁降班，也跟沒有機會取得下季歐洲賽參賽資格，故此本場戰意未明。主帥 杰拉德 Steven Gerrard 和中場主將 庫蒂尼奧 Philippe Coutinho 跟利物浦有深厚淵源，不少紅軍球迷都希望他們可幫舊僱主一把。不過本賽季從維拉加盟曼城的中場 格拉利許 Jack Grealish 在合約中原來有一條款，就是曼城如能贏得本賽季聯賽冠軍，維拉將可獲得額外的1,500萬鎊獎金。所以維拉戰意究竟有多少實在令人懷疑。本場首選不讓分/曼城勝，如果有信心，更可選讓分/曼城勝。
推薦︰ <足球>573 阿斯頓維拉@曼城 讓分 (曼城 (-1))；大小[客隊] (阿斯頓維拉 小 0.5)
利物浦要成為史無前例的四冠王，繼贏得聯賽盃和足總盃冠軍後，要在本周日英超主場擊敗狼隊外，還要寄望曼城失分才可贏得第3關的聯賽冠軍。縱使如此，利物浦在2022年聯賽不敗，本場首選不讓分/利物浦勝。
【足球-英超】[狼隊 @利物浦05/22(日)23:00] [編號 535]
利物浦聯賽37戰89分排第2，落後同是37戰的曼城1分。爭標形勢也很簡單，曼城勝一切免談。曼城和、利物浦勝則利物浦後來居上成為冠軍。如果曼城負利物浦和，兩隊積分將相同，但由於兩隊球差目前是曼城+72對利物浦+66，除非曼城大敗給阿斯頓維拉7球甚至更多，否則仍會是曼城贏得冠軍。
形勢被動，利物浦主帥 克洛普 Jürgen Klopp 在球隊周中2:1擊敗南安普敦後也承認，本賽季贏得聯賽冠軍機會不高，畢竟除了需要擊敗狼隊外，也要寄望曼城打平或敗陣才可。而連場大戰更令利物浦傷兵滿營。在聯賽累積進22球、並在射手榜排榜首的埃及球星 薩拉赫 Mohamed Salah 在足總盃決賽受傷退場，聯賽對南安普敦缺陣，而外界估計他能及時康復上陣的機會只有75%甚至更少。
幸好利物浦本場對手只是狼隊。該隊上周主場對早已確定降級的諾里奇，也只能跟對方1:1打平。賽後狼隊37戰51分暫排第8 ，但由於跟第7位、同是37戰的西漢娒聯已有5分距離，狼隊宣佈正式無緣參加下季歐洲賽事。事實上，狼隊近6場聯賽不勝，成績更只是2平4敗，本場遇上只要取勝便仍可有機會贏得聯賽冠軍希望的利物浦，勝出機會不高。本場首選不讓分/利物浦勝，甚至可選讓分/利物浦勝。
推薦︰ <足球>535 狼隊@ 利物浦 讓分 (利物浦 (-1))；大小[客隊] (狼隊 小 0.5)
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