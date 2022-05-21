格拉利許的轉會條款中有提到曼城如能贏得本賽季聯賽冠軍維拉將可獲得1,500萬鎊獎金（圖片來源︰達志影像）

英超21-22賽季將會在本周日上演最後一輪的賽事，10場比賽將會同一時間在星期天晚上23:00開賽。爭標形勢簡單，衛冕的曼城只要在主場擊敗阿斯頓維拉，就可連續2季成為聯賽冠軍，本場首選不讓分/曼城勝。

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目前有90分的曼城領先第2位利物浦1分，曼城只要擊敗阿斯頓維拉，就不用理會利物浦主場對狼隊賽果成為聯賽冠軍。

曼城主帥 瓜迪奧拉 Marius Guardiola 也呼籲，希望主場5萬多名球迷在比賽期間，全力為球員打氣，從而令曼城可繼2012年和2019年後，再一次在聯賽最後一周得勝之後贏得聯賽冠軍。

相反對手阿斯頓維拉既不愁降班，也跟沒有機會取得下季歐洲賽參賽資格，故此本場戰意未明。主帥 杰拉德 Steven Gerrard 和中場主將 庫蒂尼奧 Philippe Coutinho 跟利物浦有深厚淵源，不少紅軍球迷都希望他們可幫舊僱主一把。不過本賽季從維拉加盟曼城的中場 格拉利許 Jack Grealish 在合約中原來有一條款，就是曼城如能贏得本賽季聯賽冠軍，維拉將可獲得額外的1,500萬鎊獎金。所以維拉戰意究竟有多少實在令人懷疑。本場首選不讓分/曼城勝，如果有信心，更可選讓分/曼城勝。

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薩拉赫足總盃決賽中受傷退場（圖片來源︰達志影像）

利物浦要成為史無前例的四冠王，繼贏得聯賽盃和足總盃冠軍後，要在本周日英超主場擊敗狼隊外，還要寄望曼城失分才可贏得第3關的聯賽冠軍。縱使如此，利物浦在2022年聯賽不敗，本場首選不讓分/利物浦勝。

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利物浦聯賽37戰89分排第2，落後同是37戰的曼城1分。爭標形勢也很簡單，曼城勝一切免談。曼城和、利物浦勝則利物浦後來居上成為冠軍。如果曼城負利物浦和，兩隊積分將相同，但由於兩隊球差目前是曼城+72對利物浦+66，除非曼城大敗給阿斯頓維拉7球甚至更多，否則仍會是曼城贏得冠軍。

形勢被動，利物浦主帥 克洛普 Jürgen Klopp 在球隊周中2:1擊敗南安普敦後也承認，本賽季贏得聯賽冠軍機會不高，畢竟除了需要擊敗狼隊外，也要寄望曼城打平或敗陣才可。而連場大戰更令利物浦傷兵滿營。在聯賽累積進22球、並在射手榜排榜首的埃及球星 薩拉赫 Mohamed Salah 在足總盃決賽受傷退場，聯賽對南安普敦缺陣，而外界估計他能及時康復上陣的機會只有75%甚至更少。

幸好利物浦本場對手只是狼隊。該隊上周主場對早已確定降級的諾里奇，也只能跟對方1:1打平。賽後狼隊37戰51分暫排第8 ，但由於跟第7位、同是37戰的西漢娒聯已有5分距離，狼隊宣佈正式無緣參加下季歐洲賽事。事實上，狼隊近6場聯賽不勝，成績更只是2平4敗，本場遇上只要取勝便仍可有機會贏得聯賽冠軍希望的利物浦，勝出機會不高。本場首選不讓分/利物浦勝，甚至可選讓分/利物浦勝。

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