華視從今年4月20日開始不斷出包，儘管文化部和華視聲稱會改善，但今又被網友抓包18日在主頻和新聞資訊台聯播的晚間新聞出現字幕亂碼錯誤。對此，民眾黨立委高虹安直言，華視一個月內8度出包，如此粗心且頻繁的錯誤，令人難以接受。

高虹安表示，華視從今年4月20日開始不斷出包，先是跑馬燈誤植共軍侵台等訊息後，同日又二度出包誤植大屯火山爆發等天災訊息，引起軒然大波。接著在24日誤植蘇貞昌行政院長為「總統蘇貞昌」、30日播出快訊稱「上海日增1181萬例確診」，且在同日的體育新聞中放錯美國職棒雙城、白襪隊隊徽；5月3日將新聞字幕的「蔡英文總統」寫成「蔡EE總統」、13日將前副總統陳建仁的頭銜寫成「美副總統」。

高虹安強調，儘管文化部與華視高層聲稱會進行檢討與改善，並於5月19日提出「華視新聞為什麼『崩壞』？－從新聞標題7連錯事件談起」公評人特別報告，但諷刺的是，報告才出爐沒多久，今日又被網友踢爆，本月18日在主頻和新聞資訊台聯播的晚間新聞出現字幕亂碼錯誤。

高虹安直言，雖然只是字符編碼轉換的小錯誤，但不知道華視審編人員是螺絲持續掉滿地，還是司空見慣了，竟然沒有做任何的修改與補救，就把出錯的新聞畫面直接上傳華視YouTube。身為每年領取數以億計的納稅錢補助的公廣集團之一，如此粗心且頻繁的錯誤，令人難以接受。

高虹安指出，根據公評人特別報告執筆人、台大新聞研究所教授王泰俐說法，從4月20日起連續發生的出包事件，已經重傷華視與公廣集團的形象，其中，華視的不信任度更是飆升16％。該報告更特別指出華視的四項缺失，包括自家頻道監看器裝在編輯後腦勺、人力嚴重不足、海選制度加上僵化編制導致人力補充龜速、新聞台台長陳雅琳身兼多職且台長辦公室「高高在上」只有錄影要化妝時才現身新聞部辦公室。

高虹安認為，公廣集團有其社會責任，且每年鉅額政府補助，對自身新聞產製的標準應該比民營電視台更嚴格。面對華視不斷出包，文化部與公廣集團高層不應該迴避，而是要勇於任事，全面檢討與改革，才能重新找回民眾對華視的信心，她也將在立法院持續監督與督促公廣集團與華視的檢討改革作為！