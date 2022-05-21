台中市21日新增7989例本土個案，新增18名中重症患者創單日新高，最年輕的28歲最年長80幾歲，大多是未施打疫苗或施打第1劑疫苗者；最年輕的中重症是28歲男性，因腦性麻痺患者有多重障礙，且吸入型肺炎就醫，住院前採檢陽性確診，目前住加護病房治療中。

衛生局長曾梓展表示，今天中央公佈台中市有新增6位的新冠肺炎死亡病例，年齡是介於40多歲到80多歲，有1位沒有打疫苗，有5位都是有糖尿病、高血壓、心臟病等慢性病史。

曾梓展指出，18名中重症患者有很多沒打疫苗，有5位只打1劑，有15位有慢性疾病、癌症病史，其中有4位插管、1位氣切、1位使用藥物治療，全都有入住加護病房。

曾梓展說，有3位沒有慢性病史的患者，一個是57、79、80歲患者都是有肺炎，住進加護病房。迄今持續追蹤台中市有50位的中重症病患，其中有48位是住加護病房，但是同時有40多位中重症病患改善解除追蹤。