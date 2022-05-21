他上網買「女廁告示貼紙」超傻眼 萬人笑翻：視力檢查？

有近視的人可能要走錯廁所了！1名網友日前上網買了1款女廁標示貼紙，忘記確認尺寸，收到貨並貼上廁所門上才驚覺「非常迷你」，影片中一開始該貼紙乍看不小，殊不知鏡頭一拉遠，貼紙瞬間縮成1個點，讓網友笑說「小人國或螞蟻國在用的」、「這是在視力檢查嗎」。

該網友在臉書「爆廢公社」發表1則影片，他稱日前在網路上買了1款女廁用的標示貼紙，該貼紙就是簡單的女生符號，讓外人看了一目了然是女廁，但他在下單時忘記確認「尺寸」，原以為都是固定的大小，結果收到貨並貼上廁所後，才發現根本「非常小」。

網友上網買1款女廁標示貼紙，忘記確認尺寸，收到貨並貼上廁所門上才驚覺非常迷你，影片中該貼紙乍看不小，鏡頭一拉遠，貼紙瞬間縮成1個點。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友公開的影片中，一開始女廁的符號在正中間還算相當顯眼，不至於過小，但殊不知鏡頭一往後，貼紙開始越變越小，最後小到剩下1個店，幾乎消失在門上，連門把都大超過好幾十倍，連拍攝影片的女子都連喊好幾聲「這麼小」，最後用手指門上1點，確認貼紙位置。

其他網友紛紛留言「哈哈那根本小人國或螞蟻國在用的」、「這是在視力檢查嗎」、「可能需要放大鏡吊在標誌下面供人使用，才看得到」、「不知道哪個欺負我老人家老花眼，害我走錯廁所」、「芭比娃娃扮家家酒用的」、「微生物們的女廁」、「真的超級小，小到我都要尿褲子了，還找不到廁所」。