華視過沒幾秒後疑似發現錯誤，整個畫面的標題全拿掉。（翻攝自PTT）

華視又出包！自4月20日起，因跑馬燈字幕問題已連出7包，沒想到今（21日）又有網友抓包，在PTT上爆料華視新聞18日晚間字幕出現亂碼「張善政出戰 鄭運鵬認：桃園＂藍＆gt；綠＂必敗」，但過沒幾秒後疑似內部人員發現錯誤，整個畫面的標題全拿掉，華視短短1個月出包8次，引發網友熱議，不斷推測原本要打什麼字；對此，華視回應：「華視新聞發現字幕錯誤，已立即處理更正。」

回顧短短24天內，華視新聞連環出包案，令外界感到不可思議。4月20日早上7時新聞跑馬燈誤植「新北市遭共軍導彈擊中」等字幕，同日9時二度出包「大屯火山爆發 岩漿滾滾而下」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹 市區交通大亂」，引發軒然大波，陳郁秀、陳雅琳為此雙雙請辭董事長、代總經理職務。未料，4月24日三度出包把行政院長蘇貞昌誤植成總統。

鄭自隆4月29日接任華視董事長，不斷說要改革，但華視仍頻頻出包，包括誤植美國職棒隊徽、快訊打出「上海日增1181萬例，確診近1個月新低」錯誤訊息，以及將蔡英文打成「蔡EE」，以及將前副總統陳建仁打成「美副總統」，加上5月18日的「張善政出戰 鄭運鵬認：桃園＂藍＆gt；綠＂必敗」亂碼文，鄭自隆任職任職不到1個月，就出5包，實在有點尷尬。