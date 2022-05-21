視訊看診服務讓確診者在居家隔離期間也能看診、取藥，不過一名女網友指出，向離家不到800公尺的診所預約視訊看診，等了5天才終於輪到她，然而該診所只提供宅配送藥，加上假日宅配不配送，等於4天後才能順利領到藥，讓她相當無奈。

一名女網友在臉書社團「確診者有話要說」發文指出，好不容易預約到視訊看診，並於19日早上結束問診，然而她詢問是否可以請外送員幫忙取藥，診所卻告知只能宅配送藥。

她無奈表示，明明診所就離家不到800公尺，卻只能等他們宅配送藥，加上家住工業區，宅配六日幾乎不配送，等於下周一才能收到藥，「人就是不舒服是要我怎麼辦啊」。

她感嘆，從預約到看診總共等了5天，沒想到藥還要再等4天，因此提醒，預約視訊看診前，一定要先詢問取藥方式，「不然會跟我一樣等到天荒地老，錯過黃金救援時刻就麻煩了」。

不少網友看完也傻眼直呼，「最遙遠的800公尺距離」、「等了9天不就要解隔了？自己去拿還比較快的概念」、「等候=等死的概念」、「等到都解隔了還沒輪到你，請繼續排隊」。

也有人建議，「其實可以直接問家附近的診所有沒有視訊看診，不用在App上預約，那真的太曠日廢時」、「自己自費買藥吧，請對方用計程車幫你送」、「請家人朋友去診所拿最快，也可以掛號後直接用LINE視訊看診」。