由台新金控支持的台新藝術獎，持續20年向大眾推舉具創見、形式卓著的展演作品，原訂於今年5月底辦理的「第20屆台新藝術獎」決選及頒獎典禮，因疫情影響相關事務及決選執行，決定延後於7月2日揭曉，藝術獎專網「我心目中得主」投票活動亦將延長至7月1日中午12：00止。

「台新藝術獎」長年支持台灣當代視覺、表演及跨領域藝術創作。今年2月從百組提名作品當中選出17組入圍作品，競逐獎金各100萬元的「視覺藝術獎」、「表演藝術獎」，以及獎金150萬元的「年度大獎」三大獎項。

因疫情持續影響，本屆決選委員依舊全數由國內委員擔綱，決選團由立方計劃空間共同創辦人鄭慧華、作家暨文化評論人張小虹、哲學研究學者暨評論人龔卓軍、戲劇及戲曲研究學者張啟豐、劇評人汪俊彥、藝術家高重黎、獨立策展人林怡華組成。

在揭曉台新藝術獎第20屆得主之際，也象徵著台新藝術獎20年的里程碑。去年9月啟動的「台新藝術獎20年研究案」，邀請呂佩怡、馮馨、周伶芝與郭亮廷四位視覺與表演藝術生態研究學者組成研究團隊，回訪與回望藝術獎走過的痕跡，並以此做為20週年大展前期研究基礎工程。

20週年大展訂於10月29日至明年1月15日於北師美術館展出，由台新藝術獎催生者，也是台新藝術基金會董事林曼麗為展覽總策畫，再邀表演藝術製作人姚立群及藝術家高俊宏、蘇匯宇擔任聯合策展人，與北師美術館組成策展執行團隊，邀請歷屆台新藝術獎得主共同參與，結合實體展場、雲端平台、系列論壇等企劃，呈現跨域的共創未來。