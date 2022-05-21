「快篩陽視同確診」，花蓮縣府今天說，中央疫情指揮中心今宣布，5月23日起，原住民族及離島地區居民使用家用抗原快篩試劑檢測陽性，經醫師診斷後確診，花蓮列入適用區域，衛生局為此提醒，如果鄉親與評估醫師對於快篩陽性結果未有共識或有疑義時，民眾就可到醫院防疫門診做PCR檢驗。

花蓮縣今新增1219例確診案，累計確診個案突破2萬大關，達2萬981人。縣府召開疫情說明記者會，根據疫情指揮中心公布，目前全台根據定義有30個地區為山地原住民鄉，平地原住民鄉有25處，離島鄉19處。花蓮此全縣都適用，只要居家快篩陽性，可透過視訊，或到診所經醫師診斷陽性確認為確診。

針對鄉親對於快篩陽性的提問，衛生局長朱家祥重申，鄉親使用家用快篩試劑為陽性後，還需透過遠距診察由醫師協助評估確認，經醫師上傳系統後，縣府才能即時給予協助及關懷。若鄉親與評估醫師對於快篩陽性結果沒有共識，還有疑義，還是要到防疫門診做PCR檢驗。

社會處長陳加富表示，4月9日起推出「居家照護物資包」，提供縣民居家照護期間補充的民生物資，隨確診人數增多，物資包配送需求從4月初每天70包，至5月中急遽增加至每天1500包，累計至5月18日已發出1萬3197包。因放寬隔離標準，居家照護物資包發放方式做滾動式調整，5月25日後，將回歸原實物銀行模式。

陳加富表示，感謝村里長不分日夜的配送。防疫包日後會以箱為單位，內含衛生局提供的防疫包，還有社會處發送的物資包。6月初開始會針對發放資格進行列冊，對象為低收入戶／中低收入戶、獨居老人因確診三餐難繼者等。

此外，縣內血液庫存量嚴重不足，縣府結合捐血站，推出捐血送職棒門票活動。縣長徐榛蔚說，22日至24日上午8時30分至下午5時，到花蓮捐血站捐血，即贈送5月27日 、28日的樂天桃猿與統一7-ELEVEn獅職棒賽事門票， 捐500cc送兩張，捐250cc送一張，徐榛蔚呼籲鄉親「捐血一袋，救人一命」，支持醫療量能。