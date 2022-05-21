副總統賴清德今出席「臺大110學年度物理治療學系暨研究所撥穗典禮及老人與長期照護學分學程結業典禮」致詞時表示，醫師率領的醫療團隊是為了幫助病人的生命增加歲月，復健的目標則是幫助病人，在有限的歲月中增添生命，更有勇氣活出生命的意義。這是他在臺大物理治療系中所學到的，也形塑他在後來從政過程中，面對各種困難，都秉持堅持不放棄的精神。

副總統致詞時首先感謝物理治療系主任王淑芬邀請，讓他有機會回到母系參加畢業生撥穗典禮。他表示，畢業後30幾年，能夠見證這歷史性的時刻，並分享大家的喜悅，內心實在非常感動。

他說，祝福畢業同學，未來能運用所學，在追逐夢想的路上一帆風順、鵬程萬里，並感謝臺大物理治療學系，幾十年來為臺灣社會培養無數物理治療的專業人才，在臺灣每一個角落服務全國民眾。

他指出，今天回到母校來，看到母校進步非常多，除了臺大醫學院倪衍玄院長與臺大醫院院長吳明賢所率領的團隊非常積極，系裡的老師同樣地盡心盡力。

賴清德指出，物理治療系在醫療團隊所扮演的角色特殊，因為在整個醫療團隊裡，醫師、護理師、心理治療師、物理治療或職能治療師是比較接近病患，需要直接與病人面對面接觸。

他說，尤其物理治療師，跟病人相處在一起的時間最長、最久，而跟病人的互動性也最強。因此必須具備一身技能，提供本身的專業，給予病患最好的服務。

他說，此外，面對的病人，經常是身心障礙或某種疾病有嚴重後遺症，往往也需要具備更多的耐心與愛心，以及花更長的時間來協助病人。

賴清德提到，臺灣預計於2025年邁入超高齡社會。在這種狀況下，如何照顧年紀大的長輩，是一個國家跟社會必須要面對的嚴肅問題。政府非常重視長照政策，今年長照預算也達到600億元，在有制度、有政策之下，還是需要有人來幫忙，而物理治療或職能治療畢業的同學，毋寧是這項國家重大政策裡非常重要的一員。

他認為，「社會越需要我們，我們就更要瞭解自己的不足」。科學日新月異、一日千里，特別是在醫學這個領域，固然在學校已接受很好的訓練，但是出了社會之後，也要持續不斷充實自己、跨域學習及終身學習；學無止盡是非常重要的，如此才能發揮所長、貢獻所學，也才能對民眾提供最好的服務。