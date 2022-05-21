台東縣今日新增576名確診者，養護、身障、兒少安置機構皆無新增病例，2間監所新增3例，都是工作人員確診，衛生局將持續監測並維持相關感染管制措施。台東縣確診個案累計6793名、居隔人數2940人。

台東縣衛生局針對機構群聚說明，縣內2間監所機構，1間新增2確診者，皆為居家隔離中職員陰轉陽，故無其他接觸者。另1間監獄今日新增1工作人員確診，19日喉嚨有異物感，20日出現喉嚨痛、咳嗽症狀，快篩後陽性復判PCR確診，已完成上班區域清消及接觸者匡列，目前採檢皆為陰性。

養護機構部分，本日無新增，截至本日累計確診232名（員工65名；住民167名）。身障機構與兒少安置機構今日接無新增病例，衛生局將持續監測並維持相關感染管制措施。

台東縣校園部分，今日則新增確診64生、7師，累計共1215生、137師。

饒慶鈴表示，快篩實名制上路快1個月，感謝縣內各藥局、衛生所協助販售，指揮中心也宣布，將增加常售完、離島、偏鄉藥局與衛生所實名制快篩試劑撥配，縣府也補助低收、中低收入戶快篩試劑購買費用，鄉親可就近採買。