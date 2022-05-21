每個人表達愛情的方式不同，有些人相當坦率，不吝於開口示愛，但也有些人個性內斂，習慣用行動證明愛意。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，外表高冷，總是一副生人勿近的模樣，但其實一旦陷入戀愛就會有180度的大反差，不僅對伴侶極其依賴，更是黏人精。

▍天蠍座

天蠍座外表看似高冷，但其實作為水象星座，他們對感情相當敏感，一旦陷入戀愛就會非常癡情，並且喜歡膩在另一半身邊，尤其婚後更會把大部份精力投注在家庭中，希望自己是對方的唯一，也會將自己全部的愛意奉獻給對方。

▍處女座

處女座作為土象星座是相當理性的人，對生活或是愛情都有明確的目標，很清楚自己想要的是什麼。在外人面前，他們為了保護自己，會表現得較為冷淡，不過一旦陷入愛情就會將內心所有防線全數撤掉，雖然不會說甜言蜜語，但會時刻黏在對方身邊，打理對方生活大小事。

▍摩羯座

摩羯座個性沉穩、不善言辭，看起來不好親近，對於陌生人也經常擺出一副生人勿近的高冷嘴臉，但其實摩羯座在感情上非常單純且專一，也會給足另一半滿滿的安全感，並將全部的溫柔都奉獻給對方，他們的愛比較慢熟，但是卻是十分長情。