台東的波浪屋不僅造型別緻，更是培育原住民文化產業的重要基地，台東縣政府原民處於21、22日舉辦「波浪的波浪」手作體驗及展覽，原住民族委員會夷將‧拔路兒及台東縣長饒慶鈴邀請大家來1趟部落文化微旅行，支持及體驗原住民文創。

饒慶鈴說，造型特殊的台東波浪屋自2017年啟用後，不僅成為網美的打卡熱點，館內更匯聚傳統工藝、文創商品或是特色餐食，16個貨櫃店鋪各有特色，讓遊客能在市區親身感受原住民創作能量，同時也不定期舉行表演藝術成果展演及音樂會，使旅人看見台東原民文化、音樂及工藝之美。

為期兩天「波浪的波浪─序」活動，包含果實風鈴掛飾製作、手沖咖啡學堂、拼板舟造型小船繪畫體驗、刺青皮雕製作、精工項鍊繪製教學、魚簍燈罩製作、以及藤編荖葉等7種特色體驗活動。

另外，台東在地阿美族新銳藝術家林戎依，以「在黑暗中，我願為你照亮」為展覽主題，在波浪屋公共走道空間作為生活的藝術場景，展期即日起至6月5日。

原住民族委員會夷將‧拔路兒表示，原民會為協助台東形塑在地原住民族文化產業特色，過去投入2.5億元補助台東縣政府興建「波浪屋」及鐵花路底的「文創聚落」，從2018年至今，又陸續補助4150萬元，讓「波浪屋」可以穩定營運外，同時持續經營出獨有的南島文化藝術風格。

夷將‧拔路兒期待「波浪屋」能不斷成長，作為台東原住民族商品通路匯流平台及原住民商品創意、創新、創業重要基地。