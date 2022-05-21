太極門掌門人洪道子博士多年來帶領弟子，自力自費走訪世界五大洲101個國家宣揚愛與和平。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

太極門掌門人洪道子博士多年來帶領弟子，自力自費走訪世界五大洲101個國家宣揚愛與和平。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

太極門掌門人洪道子博士多年來帶領弟子，自力自費走訪世界五大洲101個國家宣揚愛與和平。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

太極門掌門人洪道子博士多年來帶領弟子，自力自費走訪世界五大洲101個國家宣揚愛與和平。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

民團舉辦論壇，探討良心之於文化多樣性的重要。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

聯合國教科文組織2001年通過《世界文化多樣性宣言》，並於2002年12月聯合國大會決議宣佈5月21日為「世界文化多樣性促進對話和發展日」，為響應這個特別的紀念日，聯合國／NGO世界公民總會、太極門氣功養生學會等多個民間團體，21日舉辦「良心守護多元文化 促進族群全球共榮 」線上論壇，邀請多位民意代表及各行各業代表，與談者認為良心是確保文化多樣性的關鍵。

太極門掌門人、聯合國／NGO世界公民總會副主席洪道子博士致詞指出，於個人，對於自身文化，懂得飲水思源、感恩與保存；對於其他國家或族群的文化，懂得欣賞、尊重與學習；於國家，文化是國家的根本，權傾一時難長久，只有文化的力量，如春風化雨、潤物無聲，才能讓人民幸福、國家安定。於全人類，文化的韌性和包容性廣大無邊，「發展與和平」是全球化與多元化時代的焦點，文化差異不應成為世界衝突的根源。透過良心之眼，方能跨越歧異，看到文化深層的美善。文化權利和人權一致且相互依存，在尊重人權和基本自由的範圍內，每個人都應當能夠參與其選擇的文化生活，並從事本身所特有的文化活動。

立法委員洪孟楷認為，文化是一群人在一段時間中，累積的生活經驗，每一個文化，都是歲月的累積，都應該要尊重包容並且重視。立法委員張宏陸表示，從歷史看來，有很多戰爭是因為文化的不同而造成。我們應該在全世界文化交流，讓大家彼此了解各自的文化，然後互相學習，互相認識，才能夠促進世界的和平跟經濟的發展。他舉太極門為例，太極門以豐厚的台灣文化底蘊，組成親善文化訪問團，已走訪101個國家，讓台灣文化走出去，帶引世界走進台灣。

新北市議員洪佳君曾造訪太極門樹林道館，對許多在教育界的太極門師兄姊，不帶任何色彩，將良心、人權、文化融入教育中，印象深刻，她認為在教育中推動正向思考是非常重要的，她願意與大家一起努力共同推動。

台灣宗教聯合會執行長釋法藏對洪道子以文化推動愛與和平感到敬佩，他表示，洪博士用文化的感染性、文化的內在提昇性，來提昇每一個人對於文化底蘊之下，所能夠誘發的心靈的「善」，來凝聚世界人類、弭平基於文化表層上面的差異，甚至於是信仰上的差異，亦或是政治經濟文化上面的差異，而找尋大家內在根本共同點，也就是對「善良」的信仰。

中國文藝工作者協會的戴興來，他對太極門掌門人洪道子博士將傳統文化及良心文化推展到全世界，這些都是在促進世界和平的理念，在現今動盪的國際局勢中，感受特別深。太極門是一個很好的文化園地，希望政府能夠好好地保存，不要打壓迫害，讓太極門這麽好的傳統文化，能夠繼續保存。

苗栗縣議員黃芳椿是苗栗地區土生土長的客家人，他非常認同太極門苗栗道館，可以把客家傳統的布馬陣發揚光大。不但參與苗栗市民俗踩街，更在總統府前展演，為國家獻上祝福，讓全國同胞認識客家文化。他對1996年發生的太極門案感到痛心。雖然2007年最高法院早已經判決太極門無罪，無欠稅確定，但是國稅局就是不肯撤銷違法稅單，並且和行政執行署聯手，在2020年將太極門位於苗栗的修行聖地違法拍賣、收歸國有。他呼籲蔡總統和蘇院長，轉型正義要說到做到。

蔡靜玫律師呼應黃芳椿的看法，認為政府對特定文化、武術團體打壓，並以稅為工具迫害26年，完全牴觸世界文化多樣性宣言第4條「人權是文化多樣性的保障」的精神。

世界文化多樣性促進對話和發展日，與會人士希望政府可以真正理解文化多樣性的核心價值「人權」。對政府機關犯下的錯誤深切檢討，嚴懲加害者，平反冤案，方符合《世界文化多樣性宣言》及人權立國之精神。

圖2：太極門掌門人洪道子博士多年來帶領弟子，自力自費走訪世界五大洲101個國家宣揚愛與和平。