俄羅斯國防部20日指出，烏克蘭馬立波的亞速鋼鐵廠獲得「完全解放」，引發各國關注。前民進黨利郭正亮認為，現在雙方進入戰略相持階段，俄軍在攻克亞速鋼鐵廠後，忙著鞏固現有陣地；而烏克蘭則在忙著動員和部署反攻行動，而烏克蘭最可能發起進攻的地點是赫爾松。

郭正亮今天(21日)在政論節目《新聞大白話》中表示，在黑海有人要求俄羅斯讓開，而俄羅斯則要求解除制裁，這也是卡住；而俄羅斯糧食出口也變籌碼，這問題也是無解。而俄羅斯攻下亞速鋼鐵廠後，忙著鞏固赫爾松和紮波羅熱等地的陣地，並對亞速營人員進行鑑別、讓受害指者認，開展司法審判，「不會再打」，並開始從哈爾科夫撤軍。

郭正亮認為，烏克蘭一定會反攻，人家給你那麼多錢、武器，不會這樣就算了。但現在也不確定烏克蘭何時反攻，現在換烏克蘭進攻，人數比例要增加，烏克蘭要動員，並對新進士兵培訓，還要拖好一陣子。烏克蘭總統則倫斯基說6月底反攻，但可能會拖更久，最可能打的是赫爾松，這裡距離烏西比較近，打得順就能攻進克里米亞，打烏東可能性不高，這邊俄羅斯族裔比較多，距離俄羅斯也近。

郭正亮指出，現在戰爭進入戰略相持階段，烏克蘭在動員、集結部隊，俄羅斯則在鞏固陣地，直到進入下一回合。