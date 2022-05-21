今(21)日登場的國中教育會考第4科考科為寫作測驗，題目以園遊會為主幹，請考生申論「多做多得」的精神。解題老師認為，如此出題能讓學生反思自己的生活經驗，並發揮個人感悟，符合108課綱側重生活化的教學精神。

本次寫作測驗題型為師生的群組對話，內容呈現一個線上班級群組，老師提問：「這次園遊會，誰願意籌辦？雖然辛苦，但『只要多做，你就會多得』」，以及4位同學的正反不同意見陳述。

題目提到，在日常生活中，可能常會聽到「多做多得」的勉勵，或許認同，或許感到困惑，也或許有其他體會。請結合自己的經驗或見聞，寫下對「多做多得 」的感受或想法。

對於本次出題，苗栗縣造橋國中校長林孟君表示，本次命題以手機中老師與同學的對話，呈現對於籌辦活動的意願，出題目的在於引導學生說出自己對於「多做多得」這說法的觀點，藉此審視自已過往的生活經驗，透過回顧、思考進而寫出自己的感悟，寫作情境符合國中學生的生活經驗。

林孟君說，題目內容呈現4位學生以不同的經驗值與觀點，表達對於「多做多得」的看法。而在不同的觀點中，學生可以聯想個人生活經驗，進而提出對「多做多得」的看法，反思「多做多得」的意義與價值。圖文訊息提供不同面向，引導學生多元思考寫作的取材重點。

嘉義縣東石國中老師李育靜分析，本次寫作命題為學生對「多做多得」的感受及想法。對學生來說，認識、了解並悅納自己，是非常重要的學習課題，付出與收穫的價值，對於學生更是重要的生命思辨與未來面對視角的定位，試題貼近學生生活經驗與價值，命題素材生活化，寫作發展空間寬廣。