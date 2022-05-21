近年在供電之外積極發展文創的台電，繼利用電廠發電煤灰製作「台電人孔蓋」杯墊引發話題後，今年再以大觀電廠清淤日月潭的底泥作為主材料，與雙好設計聯名，耗時三年研發出復刻經典台電人孔蓋杯墊，昨日(20)已正式在台電文創電商平台開賣。

2018年成立的台電文創，充分運用電廠煤灰或退役設備等發電副產品，將其回收再利用，以公部門跨足文創產業。前後推出煤灰人孔蓋杯墊、礙子燈座等循環設計。其中煤灰杯墊至今銷售4000件，累積使用超過3公噸煤灰。

2022年全新人孔蓋杯墊，杯墊呈現底泥特調燒製的粉嫩橘，搭配潮電藍包裝。台電說明，本次使用的日月潭底泥來自大觀水力發電廠例行性的清淤，由於其底泥性質黏稠且含有石頭、海草等雜質，無法像其他水庫庫泥可以做為農用或其他用途，因此台電文創協同大觀電廠研發再利用的可能性。

新版日月潭底泥人孔蓋杯墊，由榮獲德國IF Design Awards肯定的雙好設計出手，首度結合日月潭清淤底泥、煤灰兩種發電副產品，經上百次實驗，成功燒製出不同以往的色澤，高溫窯燒過的底泥土帶有粉橘色調。

至於包裝的「潮電藍」，台電表示這是向第一線常著藍色制服的工程師致敬。人孔蓋杯墊也搭配由在地廠商春池所開發的玻璃杯，玻璃杯圖樣同樣以台電人孔蓋獨有十字圖紋發想，裝盛飲料後的漸變圖樣為夏日帶來清涼感受。