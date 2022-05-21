美國總統拜登（Joe Biden）19日踏上就任以來首次亞洲行，改不了口誤的毛病，行程第一天抵達三星晶圓廠時，竟把韓國新任總統尹錫悅叫成前總統文在寅。

拜登亞洲行演講錯把尹錫悅叫成文在寅。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，拜登20日下午抵達南韓，偕同南韓總統尹錫悅訪視科技龍頭品牌三星(Samsung)位於京畿道平澤的半導體工廠。當時拜登發表一段演說，結束前表示，「美韓同盟是亞太地區和平、穩定和繁榮的關鍵，非常感謝在座各位以及文在寅總統，感謝你目前為止所做的一切。」

當下站在旁邊的尹錫悅似乎相當淡定，又或者根本沒發現。不過拜登很快就意識到自己的口誤，並且馬上修正。報導指出，稍早兩人碰面時，拜登兩次都稱呼對方正確的名字。

即將在11月迎來80歲大壽的拜登，數十年來頻頻失言，光是這週就發生至少3次叫錯名字的插曲。共和黨人士更常常批評總統老了，精神漸漸衰退，不過本人卻始終以童年時口吃困擾做回應。

這次累犯不免引起網友討論，有人嘲諷「原諒他有時差問題。」、「我很難過，明明是在見證歷史的一刻，實際上卻是一個坐看總統腦細胞流失的過程…」、「總統知道他在哪裡嗎?」、「拜登口誤已不是新聞了，真正最大的新聞是他做正確的事…」