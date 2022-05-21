經典動畫《新世紀福音戰士》（以下簡單EVA）今年已經迎來27周年，不少品牌都有合作聯名推出過跨界商品，近日就輪到電腦品牌的聯名商品陸續推出，像MSI就與 「EVANGELION e: PROJECT」，將EVA的世界觀和精神融入MSI電競品牌產品中，帶來Evangelion Unit-01 (又稱 Eva-01 TEST TYPE) 主題電腦及一系列商品，而華碩的ROG也祭出聯名電競周邊，推出重量級商品「ROG X EVANGELION系列」，讓粉絲一次包套買齊主機板、顯示卡、一體式水冷散熱器及專屬螢幕等商品。

MSI與EVANGELION e: PROJECT的聯名系列，將EVA的世界觀和精神融入MSI電競品牌產品中，帶來Evangelion Unit-01 (又稱 Eva-01 TEST TYPE) 主題電腦及一系列商品。（MSI提供）

MSI的MPG GUNGNIR 110R EVA e-PROJECT 聯名款機殼，定價3890元。（MSI提供）

MSI的MSI MAG B660 TOMAHAWK EVA e-PROJECT主機板，定價6590元。（MSI提供）

MSI的MSI MAG B660 TOMAHAWK EVA e-PROJECT主機板，定價6590元。（MSI提供）

此次MSI與EVANGELION e: PROJECT的聯名系列，一口次推出了包括MSI主機板、一體式水冷散熱器、電源供應器和機殼，更以最為熟知的「EVA-01 TEST TYPE初號機」為主設計，限量版MAG B660 TOMAHAWK EVA e:PROJECT主機板，還會標誌著經典「NERV」、EVANGELION的華麗標誌散熱片，另外系列均會配合發出標誌性的紫綠燈光，加上聯名款機殼更狂側面板則展示了EVA-01 TEST TYPE的精神圖騰，設計相當精美且充滿了EVA的「信仰」，難怪首波甫上架就迅速完售。

ROG Maximus Z690 Hero EVA限定版主機板、ROG Strix GeForce RTX™ 3090／3080 EVA限定版顯示卡，要讓玩家深刻感受ROG X EVANGELION的極致之美。（華碩提供）

ROG X EVANGELION「DIY大全配」玩家補完計畫開放預購，搭配RTX3090、定價11萬6950元，搭配RTX3080、定價8萬8950元。（華碩提供）

ROG EVA限定版電競周邊，以享譽全球知名動漫IP《新世紀福音戰士》中的「初號機」做為設計靈感，讓DIY PC玩家可藉此集結來自EVA宇宙的各式零組件，進而打造狂粉專屬的「NERV司令部」。（華碩提供）

至於華碩的「ROG X EVANGELION系列」同樣以「初號機」為設計靈感，但就主打更多DIY的零組件，從ROG Maximus Z690 Hero EVA限定版主機板、ROG Strix GeForce RTX™ 3090/3080 EVA限定版顯示卡、ROG Ryujin II 360 ARGB EVA限定版一體式水冷散熱器及ROG Thor II白金級電源供應器等，均為商品加入了EVA的標誌性紫綠色元素，另外還有像限定版電競螢幕、無線路由器、電競耳麥、電競鍵盤、FPS無線電競滑鼠等，讓粉絲的電腦從裡到外都能浸沉在EVA的世界中，現更開放預購限量30套「DIY大全配」玩家補完計畫，而單買指定DIY商品則送「ROG x EVA電競周邊套組」及「ROG x EVA限量禮盒」。