全球首富、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）日前捲入性醜聞，遭爆料要求一名空姐進行色情按摩。對此，馬斯克全盤否認，還質疑其背後的政治動機，隨後再度發文，稱特斯拉正組建核心訴訟部門，將直接發起和執行訴訟，同時向他本人匯報。

美國媒體「商業內幕」19日爆料，曾任職馬斯克旗下太空探索科技公司SpaceX公務機隊的空姐指控，馬斯克曾在她面前裸露下體，撫摸她的腿，甚至還要求「做更多」，暗示色情按摩服務；不僅如此，事後SpaceX還砸25萬美元，換取這名空姐不會起訴馬斯克的承諾。

爆料一出，引起各界軒然大波，馬斯克回應事情並不只如此，指這項消息是為了干擾他收購推特，更強調若他真有性騷擾傾向，這不會是他30年職涯中首次曝光的事件，且還認為這項指控充滿政治動機。

馬斯克20日發推文透露，特斯拉正在組建一個「核心訴訟部門」，這個部門有權直接發起、執行訴訟，同時直接向他本人報告。

馬斯克承諾，「對於公正的訴訟，即便我們會贏，也不會求勝；對於不公正的訴訟，即便我們會輸，也永遠不會妥協」。