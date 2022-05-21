37歲泰國女星達帕查娜維拉潘（Tangmo）2月底和友人搭乘快艇出遊，卻不幸墜河溺斃，由於她墜河過程疑點重重，外界都認為她死因不單純，即使警方4月底以「過失致死」罪名起訴6名嫌疑人，仍有她被「謀殺」的揣測，而在她過世3個月後，今(21日)她的臉書突然連續更新2則貼文，讓網友都直呼起雞皮疙瘩了。

本來Tangmo的臉書貼文停留在2月24日，她不幸溺斃亡的當天，未料相隔3隔月，今卻突更新2則貼文，第一則是她在遊艇上的背影照，並附文寫下：「我被自己深愛又信任的朋友陷害了」。

Tangmo臉書相隔3個月突更新「我被深愛又信任的朋友陷害了」。(圖／取自Tangmo臉書)

Tangmo點名友人說出真相。(圖／取自Tangmo臉書)

第二則貼文更直接曬出4人合照，「我哪裡都沒去，還在等你們5人說出真相，如果再不說實話，我就會把真相揭露給大家，到底船上發生什麼事，不要以為把手機資料刪掉，就救不回來，親愛的朋友。」詭異的貼文瞬間讓網友炸鍋，紛紛留言熱議

Tangmo在2月底時和友人搭船出行，卻掉入河中不幸溺斃，同行友人稱她是為了尿尿才失足，但家屬和網友都認為疑點重重，不過4月時警方公開調查報告，排除他殺，並認定該案為「意外」，將以過失致死罪名起訴6名嫌疑人，包括，船主、船長、Tangmo的經紀人及友人們，後續將由檢察院移交法庭起訴。