北市體育局長李再立（一排左）與龍舟隊伍一起參與祭江儀式，為賽事祈福。（北市體育局提供／張芷瑜台北傳真）

為2022台北國際龍舟錦標賽暖身，北市21日下午於全台唯一以屈原為主神供奉的洲美里屈原宮，依循古禮舉辦龍舟點睛祭江大典，盼賽事平安順利，台北市體育局長李再立表示，此次將有192支隊伍參賽，今年也首次有視障者組隊參加，鼓勵大家不論身體有什麼限制，都能享受運動的樂趣。

龍舟點睛祈福儀式以舞龍舞獅及三太子的民俗藝陣揭開序幕，同時邀請代表隊伍一同參與。另外，現場也設置一座「粽所矚目」祈福裝置，讓選手們親手寫上對龍舟賽的祈願與祝福，注入龍舟的熱血與活力。

擔任主祭官的台北市長柯文哲表示，雖因疫情影響，國外隊伍沒辦法一同參與，但北市會繼續將美好的傳統文化傳承下去。他也與屈原宮主委揮毫，為「必‧勝」兩字添上最後一筆，同時邀請駐台大使一同為現場的龍舟點睛。

祭江儀式則由龍舟代表隊伍，從雙溪碼頭划向大佳龍舟碼頭，盼為即將到來的2022台北國際龍舟錦標賽划出好彩頭。

李再立強調，台北國際龍舟錦標賽已舉辦48年，此次將有192支隊伍、4400多名選手及253位國外選手共襄盛舉，今年也首次有視障者組隊參與比賽，鼓勵大家不論身體有什麼限制，都能勇於接受挑戰，享受運動的樂趣。

此外，近年體育局積極將台北國際龍舟錦標賽品牌化，設計全新視覺意象，並在大佳河濱公園大直橋下彩繪龍舟視覺意象，打造成台北市的龍舟訓練基地，讓台北國際龍舟錦標賽成為國內外最具指標性的專業賽事。