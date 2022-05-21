台灣科技大學今(21)日舉行畢業典禮，校友總會理事長蔡侑霖在演講時論及其教育觀，希望孩子一定要結婚，但千萬不能與同性別進行，也提到有色人種，相關言論被認為涉及歧視，引起討論。校方則回應，發言確實有些不恰當，不過講者僅是表達個人看法，現為多元社會，對於不同想法應予尊重。

蔡侑霖受邀在台科大畢業典禮發表致詞，他提到，當了家長之後，非常煩惱孩子成家立業等人生問題，因此特別跟自己女兒交代，「結婚的時候，不要帶一個女孩子回來」，還有如果兒子哪天帶了一位對象是「黑色的男人」回家，根本是把痛苦建立在父母身上。

由於今日典禮採全程線上直播，大批學生與校友看了感到不可思議。對此，台科大主秘呂政修回應，現在是多元社會，對於不同的價值觀理應尊重，講者的說法確實有些不恰當，但僅是表達個人看法，畢業典禮的本質是學生為主角，所以還是祝福同學們，擺脫框架，有獨立思考的能力去思辨。