簡嫚書練瑜珈8年示範練翹臀方法。（羅永銘攝）

簡嫚書示範身蹲。（羅永銘攝）

簡嫚書今天出席運動會活動，雖然疫情持續升溫，但工作仍滿檔，不久前才擔任北影入選影片評審，近日又有新戲即將開拍。身為雙寶媽的她說就算自己工作忙，也完全可以放心把小孩交給老公，因為2人一開始就建立都能各自帶小孩的默契，「一開始分工時就沒有說誰負責哪個部分，帶小孩方式未必一樣，但1打2對我們來說不是挑戰。」

她說2個女兒對防疫是有意識的，有時還會當糾察隊糾正她忘記戴口罩。因為疫情關係大女兒「雲大」的幼稚園停課，2姐妹會在家裡一起玩，她笑說自己已經練就「耳朵防護罩」，可以聽不見女兒吵鬧，專心做自己的事情。唯一擔心她們尖叫鄰居會來按門鈴：「目前還沒有來按鈴，但他們要開始大吼大叫的時候，我們第一個動作就會趕快去把家裡氣密窗關起來，隔絕噪音。」

日前大女兒「雲大」因為爸爸臨時有工作出差不能回家氣到睡不著。簡嫚書笑說一開始雲大只是想要找爸爸，和他視訊撒嬌問：「爸爸你怎麼沒回來？」視訊結束後以為女兒已得到安撫，沒想到雲大一直翻來覆去，一問之下她才坦承在生氣，因為爸爸沒有事先說不回家，讓簡嫚書哭笑不得：「不知道她那麼在意，但因為臨時沒回家是第一次發生，以後都要先跟女兒報備了。」