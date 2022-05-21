知名網紅連千毅在直播時身邊都會有火辣小助手，其中固定班底「日文女神」長瀨昆妮以精緻臉蛋加上曼妙身材令人印象深刻，但7日卻在直播過程中被暴走的連千毅罵到離開現場，引起熱議；儘管連千毅透露兩人盡釋前嫌，但昆妮已沒出現在他直播長達14天，今（21日）昆妮在臉書發文，66字洩動向。

7日連千毅在直播中不滿昆妮粉專的酸民鬧場，當下逼問她「不會封鎖嗎？」在昆妮解釋後，連千毅當眾飆罵她，原本還強忍情緒繼續工作，到最後受不了直接反問「到底做錯什麼」，就含淚離開直播現場；但連千毅不但沒放心上，還對著鏡頭表示，昆妮的人氣都是有他的幫忙。

不過，連千毅罵走昆妮一事掀起網友暴動，許多粉絲替昆妮抱不平，事後連千毅也示好讓網友認為兩人應該沒事了，但之後直播依然不見昆妮身影，消失在連千毅直播已14天；昆妮平時還是會更新社群，分享近況和粉絲互動，卻跟師父連千毅幾乎沒有交集。

而昆妮今日在臉書分享對近期生活的想法，提到最近有上傳日文教學的影片，感謝粉絲的喜愛，未來也會繼續教大家日文，「而有些事無法單一去決定，公司安排的直播工作也需要去完成，未來不管是哪個方向，還請大家多多支持與指教」；昆妮簡短66字中，似乎暗示將重返直播，讓粉絲終於能放心，又能看到她美麗的身影。