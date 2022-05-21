女星梁佑南20日在臉書上傳1分鐘與媽媽的感人影片，透露媽媽因罹患失智症不太認得家人，加上手部傷口水泡破掉痛得哀嚎，她看在眼裡痛在心裡，惹哭眾多網友。21日梁佑南受訪時表示，媽媽現在住在中壢的安養院，最近才漸漸不記得家人，常開口要找爸爸，問她：「爸爸昨晚怎麼沒回家？」讓3姊妹相當難過。

她說20日當天帶媽媽到長庚醫院檢查，因為她手上有傷口但紗布都被扯掉，一不小心手上的水泡破掉，為了順利處理傷口，她幫媽媽拍背、高舉雙手試著轉移注意力，「但媽媽痛得哇哇叫，我就忍不住掉眼淚。」醫生特別叮嚀必須多吃增加免疫力的食物，但媽媽卻不愛吃，令她非常頭痛。

孝順的梁佑南即使再忙，每週一定從台北開車到中壢探望媽媽，但礙於疫情醫院規定只能遠看不能靠近。3姊妹因此常特意想辦法送東西過去，只為了撞見「剛好」在大廳看電視的媽媽。她說之前媽媽病情較穩定時，會到大廳和伙伴一起看她演的8點檔，媽媽知道她演壞人還會幫她澄清：「那是演戲，不是真的喔。」梁佑南希望媽媽病情回穩，可以再次驕傲的指著電視，和安養院的伙伴炫耀：「那是我女兒。」