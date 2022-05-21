攸關例行賽排名第一誰屬的關鍵戰役，21日在台北和平館展開，新竹街口攻城獅靠著法獅攻下全場最高36分，布魯斯巫獅也拿28分，最後以108比99力挫地主台北富邦勇士，確定將以20勝10敗戰績占據聯盟龍頭位置，第2到3名球隊排名則要等3場補賽打完。

法獅一開賽就展現強大三分火力，首節投進4顆三分球、包辦16分，幫助攻城獅一路保持領先優勢，高國豪也在首節替補上場，這是他相隔20天之後再次登場，他也很快依賴快速切入上籃搶分，打完第1節，攻城獅取得32比25領先。

攻城獅次節一開始打出9比2，轉眼取得41比27領先，塞瑟夫更在上半場還剩6分鐘，因為砸球被吹技術犯規吞下第4犯，只能提前退場，攻城獅順勢擴大領先到18分，上半場打完，攻城獅65比48領先地主富邦，法獅半場就拿31分。

下半場一開始，攻城獅又是8比2小高潮，轉眼擴大領先到23分，沒想到接下來富邦展開反撲，靠著賴廷恩和塞瑟夫的火力，打出誇張22比2猛攻，瞬間追到只差3分，但攻城獅打出9比0回應，前3節結束，攻城獅仍以84比74領先。

攻城獅末節開始打出7比0，再次擴大領先差距，打到比賽還剩8分21秒，塞瑟夫吞下第5犯，卻繼續留在場上，幫助富邦展開最後反撲，打到最後2分鐘，富邦追到還差8分，但布魯斯巫獅最後56秒投進三分球，徹底穩住攻城獅勝局。