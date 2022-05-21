誰是下位虎寶虎妞？台灣虎航自上(4)月底開放客艙組員履歷投遞後，兩週內便吸引了近3000位求職者報名，經初步書面資料篩選後，逾1000名求職者符合資格，今(21)日參與初試甄選，到考率將近9成，通過者將參加下週末(28日及29日)舉行的複試，錄取之客艙組員，將於今(2022)年下半年分批報到。

受疫情影響，台灣虎航近兩年暫停人才招募，但隨著疫苗施打率逐漸提升，多國開始正視與病毒共存並逐步放寬邊境，台灣虎航將藉由積極徵才，培育新世代人才以迎接客運市場回溫。今日的招募，從報到到面試的動線安排，皆採單一方向進出，避免短時間內重複接觸，同時，也加強每批報到及面試後的空間清消作業，力求讓面試者、工作人員及考官能有一個安心且放心的面試環境。

為選出性格和台灣虎航「熱情、溫暖、真誠」的品牌服務特質相呼應的客艙組員，考生們於初試徵選中，皆需經過脫鞋摸高後，以團體面試的方式檢視求職者的特質並要求朗讀一段英語短文，以初步了解考生們的語言能力、沈穩度及口條清晰度，並藉由團體面試了解考生的抗壓性、臨場反應及展現自我的方式。

台灣虎航發言人許致遠說，於初試表現優異者，將有機會進入複試階段，屆時將著重於個人特質、團隊合作精神等評分指標。獲得錄取的客艙組員，將成為台灣虎航的客艙組員，並於今年下半年開始陸續分批報到及受訓，待完成八週的地面及空中訓練課程後，即有機會穿上台灣虎航的制服，成為虎寶虎妞翱翔天際。

台灣虎航自2014年開航以來，藉「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，塑造出年輕活潑、朝氣十足的企業形象，也是首家且連續6年獲得讀者文摘信譽品牌最高榮譽白金獎項認證的國籍低成本航空；同時，更計劃在今年下半年迎接第四架A320neo新機，為全面復飛及拓展新航線作準備。