退出國民黨港湖區市議員初選的台北市議員陳義洲辦公室主任張煥霖，原本要進入立委蔣萬安競選台北市長團隊，但前天傳出將轉投民眾黨。藍營基層解讀，5日國民黨婦女部活動中，張一度被點名將出任蔣辦發言人遭否認，恐是導火線。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹昨天受訪表示，前天聽聞相關消息後很驚訝，昨天就前往拜訪陳義洲了解情形，並拜託陳慰留張煥霖能留在國民黨內，希望張能繼續在同一個團隊共同奮鬥。蔣萬安辦公室張出走，則低調表示沒有回應。

國民黨5日在中央黨部舉辦婦女節活動，張煥霖也出席參與，黃呂錦茹在會中說，兼任國民黨內湖青工會長的張煥霖將於5月9日上工成為蔣萬安發言人，之後婦女部也一度發布新聞稿宣布，卻引發蔣當天宣布參選揣測，後更改新聞稿重發。

當時蔣萬安辦公室回應，有邀請進張煥霖進團隊，但辦公室還沒有設置發言人規畫。張則說，不知在蔣辦是否將出任發言人。但當時雙方均回應，張將負責協助蔣在港湖區的基層經營，也會擔任相關隨行工作，9日則為約定報到日。

不過該次事件發生後不久，張煥霖即回覆蔣萬安辦公室，表示「另有生涯規畫」，原訂9日到職日也並沒有完成報到，蔣辦也不清楚張後續生涯規畫。

黃呂錦茹昨受訪自責表示，大概是她傳達張煥霖去蔣萬安辦公室的消息，說的沒有很清楚，導致各方誤解，蔣後來也確診，也就沒有跟進問相關訊息。黃呂說，她的立場都是希望不要有遺珠，優秀青年都能為黨所用，希望張不要真的離開。

台北市議員初選期間，藍營青年錄製「不脫黨參選宣言」，張煥霖也參與其中，並承諾「今年絕不脫黨或換黨參選」，影片中並高喊「國民黨加油」。