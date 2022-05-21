國立中興大學上月爆出畢聯會前會長盜領公款172萬跑路醜聞，差點害慘畢業生，畢聯會緊急罷免張姓前會長，段姓會長接任後立刻至派出所報案。張姓前會長也在今天到案說明，否認侵占公款，表示錢都已交付廠商，強調沒進自己口袋。

事件發生在上月中，當時畢聯會發出公開信給畢業生們，指控張姓前會長超收畢業拍照費用，不僅尾款未付，還將學士服80萬押金據為己有，連會長跟哪家廠商簽約都不知道，更把畢聯會專用帳戶內的172萬提領一空後人間蒸發，畢業生恐面臨領不到畢業紀念冊等相關物品，還必須自掏腰包買二手學士服。

現任段姓會長接手後，立刻向警方報案，並提告張姓前會長詐欺、侵占與背信罪，警方也證實確有收到報案，事件曝光後引發軒然大波，興大校方緊急代墊費用，才讓畢業典禮與紀念冊等相關物品順利舉辦、發放。

張姓前會長今天(21日)到案說明，否認畢聯會指控，表示所有錢都使用在畢業相關活動與購買物品上，為何活動沒辦成不知道，但錢都有交付廠商，強調自己沒有侵占公款。

警方則回應，會陸續向合作廠商求證，並將此案依詐欺、侵占與背信罪移送台中地檢署擴大偵辦，查清真相。