白沙屯媽祖進香遶境行程今天下午4點多進入雲林縣二崙鄉，6點08分時傳出有一名女騎士突然昏倒，嚇壞隨香的香燈腳，有民眾打119報警，不過該女子隨即被進香團的醫療車載走送醫。

雲林縣消防局表示，6點多有接獲民眾報案一名進香團的女騎士昏倒，地點在二崙鄉台19線往崙背鄉外環道；不過119救護車還未到，進香團的醫療團已自行送醫。

據網路媒體報導，救護人員立即進行CPR急救，女子恢復呼吸心跳。

白沙屯媽祖鑾轎今晚6點40分駐駕崙背奉天宮過夜，明天凌晨2點出發，向北港朝天宮前進，預計上午12點前抵達。