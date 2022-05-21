澎湃新聞21日報導，今年大陸碩博畢業生回流到小縣城就業現象，引發熱議。不少縣城打出「人才強縣」的口號，事業單位招聘明確列出「學歷最低研究生」要求，甚至要求受聘者必須畢業於「雙一流」大學、世界大學排名前200強的境外大學等。是「硬核」（強有力）引才還是學歷內捲（內部過度競爭）？引發不同意見。

吸引人才靠什麼？小縣城把薪資待遇、購房補貼、生活津貼等「底牌」亮明。有的福利待遇堪比一線城市，例如江蘇省鹽城市阜寧縣規定，到縣屬一檔國有企業工作的稅前年薪，博士不低於30萬元（人民幣，下同）、碩士不低於20萬元、本科生不低於15萬元；5年內在阜寧購房的，博士資助40萬元、碩士資助20萬元、本科生資助15萬元。

從縣域事業單位招聘錄取情況看，不少名校碩博畢業生榜上有名，甚至在高薪資高福利之下出現「紮堆」回流到小部分縣城的現象。而也有部分縣城在高學歷要求下，出現部分職位沒人報名現象。招聘文件則規定，如報名人數達不到計畫數，將適當調劑或者核減，或降低學歷要求。

反觀一線城市很多事業單位招聘，除了醫療機構、教育系統和研究院類等，不少職位學歷要求也只是「本科以上」即可。《2022年廣州市荔灣區事業單位公開招聘工作人員崗位表》顯示，15個職位中就有14個只要求學歷「本科以上」。

有觀點認為，以往大城市因為地理位置、薪資福利、教育醫療等優勢，對人才產生「虹吸效應」，而小縣城卻難以留人。如今，隨著城鎮化建設、高校教育的發展，小縣城也希望鼓足勇氣跟大城市搶奪人才。高學歷的招聘要求相對來說，更有利於避免小縣城「關係戶」的「蘿蔔招聘」，真正做到引進人才。

中新財經報導，探究985、211大學碩博生為何紮堆小縣城？主要是縣城招人很「硬核」，錢多福利好，就業壓力相對一線城市較小，而且人才服務氛圍好，這是縣城發展與人才就業的「雙向奔赴」。

《光明日報》發表評論〈名校碩博紮堆就業小縣城，更應關注「後續」〉稱，小縣城花大力氣，出實招招攬人才，這自然是好事。何況，在當今就業競爭日趨激烈的情況下，一部分高級人才另闢蹊徑，把目光投向一線大城市以外天地，不失為一個去處。更重要的是，縣城如今是城鎮化關鍵，正需要吸引大量有用之才來共同建設。縣城發展起來了，也有利於整個國家的發展大局。因此，輕視「小縣城」，大可不必。

據報導，小縣城能不能留得住人才？「育才」比「引才」更重要。

大陸央媒《經濟日報》發表評論〈人才引進不能「一引了之」，莫讓人才繁榮「曇花一現」〉認為，對於大多數縣城而言，經濟體量畢竟有限，與之對應的「人才容量」也存在著一定的邊界，人才引進須量力而行、盡力而為。更重要的是，引進的高端人才是否與當地發展需求相匹配，能否為他們創造想幹事、能幹事、幹成事的良好環境，繼而充分激發出他們的聰明才幹，實現個人成長與區域發展的雙贏，才是縣城花大力氣吸引人才的關鍵所在。

大陸「紅網時刻」發表評論〈名校碩博紮堆小縣城，「招聘歧視」值得警惕〉認為，必須走出「學歷越高就越是人才」的誤區。能夠勝任工作職位，並能實現職位價值最大化的，就是人才。針對不同職位，提出合理學歷要求，給予更多人才，不僅是大學畢業生，也包括專科生以機會，遴選真正適合人才，才是人才引進要義所在。