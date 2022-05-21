小野麗莎（左）邀請陳多多（右）擔任演唱會嘉賓。（好滿意音樂提供）

日本Bossa Nova女王小野麗莎20日晚間於高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳展開「Live In Taiwan」台灣巡迴演唱會，是疫情之下首位來台演出的日本藝人，她感動在疫情期間仍全場滿座，噙著淚感恩喊：「我知道在座的各位都是愛我的人，現在是非常艱困的時刻，感謝大家前來，言語難以形容，我也愛你們！」希望用音樂療癒大家，一起用正能量邁向明天。

此次台灣巡迴演唱會，小野麗莎和樂手們精心準備了包括〈夜來香〉，〈望春風〉等多首中文歌曲，還特別邀請了7歲音樂小天才陳多多作為嘉賓，擔任大提琴演奏，一起合作華語天后王菲的〈我願意〉，身為母親的小野麗莎很喜愛小孩，除了一起在房間寫英文、練歌詞外，在台期間常牽著多多的手到處走走，多多也很黏小野麗莎，連梳化時也都待在休息室陪她。此外，她私下在日本更勤練台語，不僅先用台語問候粉絲「吃飽沒」、「我愛你」，引起台下陣陣歡呼，大聲用台語回應：「我也愛妳！」更獻唱江蕙的〈家後〉，超標準咬字讓現場所有人相當驚喜。

或許是因為已闊別國際舞台2年多，疫後首場世界巡演就獻給台灣，小野麗莎越唱越感動，表演到了尾聲，甚至一度起身演唱，在安可時還忍不住淚灑舞台，台下粉絲看見偶像淚濕衣襟，也跟著落淚，場面相當溫馨感人，小野麗莎表示「能在疫情期間和大家見面真的不容易，也希望藉由歌聲傳遞正能量。」期許世界上的每個人一起在音樂會中找到平靜，在歌聲中得到療癒。目前高雄2場演出已順利落幕，明（22日）她將移師台北「國家音樂廳」連唱2場，尚有零星票數，購票請洽「兩廳院售票」。