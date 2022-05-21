關於衛福部長陳時中投書於立陶宛媒體強調「Taiwan Can Help」一事，媒體記者今（21）日在疫情記者會詢問陳時中，台灣目前確診數這麼高，是否還要沿用舊的口號？陳時中認為「我們應該有自己的自信」。對此，PTT網友表示，「看好了世界」、「Taiwan need help」、「我不尷尬，尷尬的就是別人」！

陳時中今在記者會對此表示，台灣目前確診很多，這是必經路程，台灣現在才100多萬，相對染疫很少。而台灣怎麼樣能夠平順在這兩年從Alpha、Delta，非常成功戰勝，不管是染疫率或致死率，到經濟成長，這經驗是非常值得大家學習。在這段時間，Omicron正在發展中，目前觀察算是控制得宜，這些經驗都可以跟大家分享。

陳時中說，就「Taiwan Can Help」而言，讓全世界都有公平的平台，互相了解、互相學習，人權或人的健康，都可以保護得更好。「我們應該有自己的自信」，事實上來詢問相關經驗都很多，「我現在有時候投書在各國媒體，當然我們很努力去爭取刊登的機會」，「可是各國媒體也一樣，如果不認同我們的內容，他也一樣不會刊，會刊都有一定程度的認同比例」。

對此，PTT網友回應，「看好了世界」、「Taiwan need help」、「我不尷尬，尷尬的就是別人」、本人沒在尷尬的」、「當負面教材也是一種help」、「大內宣用的」、「有人就是自信過頭變笑話」、「可以幫助全世界吸取教訓」、「鞏固島內死忠仔，還是要大內宣的」、「有人因此死亡，何來勝利之有？」