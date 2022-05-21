俄烏戰爭使得俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）私生活被攤在陽光下檢視，外界不惜肉搜他昔日情人、膝下有女等。其中遺傳老爸優良基因、兼具內外在的大女兒沃倫索娃（Maria Vorontsova），近期被踢爆在社群平台開「小帳」當起網軍，批評西方國家有意阻止俄國走向繁榮，並為老爸發起的侵略行動激烈辯護。

Putin's eldest daughter 'defends his stance on Ukraine, gay rights and the West in online rants posted on university website using a secret account'

via https://t.co/vXmtmzRROn https://t.co/cXIxeVmxZc — Jasonscotty (@gastinopablo) May 20, 2022

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)及《紐約郵報》（New York Post）報導，沃倫索娃透過社群平台Telegram發文告訴莫斯科國立大學醫學系170名校友，在群組寫下「西方有意阻止俄國走向經濟繁榮。」

沃倫索娃疑似用「Maria V」的帳戶名發言，根據一名俄國獨立媒體總編輯柯列徹夫（Dmitry Kolezev）公開聊天室截圖，稱她並沒有「直接贊同」俄羅斯入侵烏克蘭，不過對於外界用「併吞」的字眼感到不悅，甚至說2014年克里米亞危機時，一切都出於烏克蘭人自己的意願。

「將一切錯誤、責任歸咎於一人，就像把你的信仰寄託在一個人身上，就像沙皇，那都是胡說八道。我們不像1930年的德國人，更準確來講，應該像是遭他們放逐的人。」似乎話中有話，暗示當年俄羅斯人的處境與猶太人類似。

她強調，「俄羅斯不是侵略者，是受害者，我們只是在做正當防衛。」

柯列徹夫表示無法100%確定用戶「Maria V」即是普丁的大女兒，但間接證據以及其他2個消息來源證明一切。

沃倫索娃是普丁與前妻柳德米拉（Lyudmila）所生下的寶貝女兒，也是普丁至今有公開承認過的兒女。沃倫索娃本身是兒童罕見遺傳疾病、侏儒症、基因遺傳學等方面專家，也是國家內分泌學研究中心的首席研究員，曾與荷蘭商人共結連理，並育有一子。