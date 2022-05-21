健康的果凍沒事的！1名網友日前發現他放在家中的「果凍」被父親吃了，父親說看到擔心過期就吃掉，還稱好吃，該網友則說那是甲蟲吃的「黑糖樹液」，父親最後無奈說「以後別亂放，吃死了怎麼辦」；其他網友則說樹液其實是可以吃的，還沒有含化學添加物與調味，比較健康，笑說爸爸很懂吃。

該網友在臉書「爆廢公社」發表1張對話截圖，1名網友傳訊息給父親稱他的「果凍」整整少了6顆，問說是誰吃的，父親則承認是他吃的，該網友繼續問什麼感覺、好吃嗎，父親則解釋因為怕放到壞掉才吃下，並說味道好吃，該網友最後才說該果凍是給甲蟲吃的「黑糖樹液」。

網友發現他放在家中的「果凍」被父親吃了，解釋那是甲蟲吃的「黑糖樹液」，父親最後無奈說「以後別亂放，吃死了怎麼辦」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友的父親得知是甲蟲食物後，無奈說「以後別亂放，吃死了怎麼辦」；網友紛紛留言「你爸一定立刻跑去廁所催吐」、「我爸也吃過狗的月餅」、「放心，蟲吃的絕對比人吃的好，用料最實在」、「還好，我以為吃到蟑螂藥」、「樹的汁液，不會怎樣的啦」。

也有不少網友說該款樹液比較少化學添加物與味道，相較於真的果凍還比較健康，紛紛留言稱「妳爸真懂吃」、「這可以吃啊，反而比一般的好，因為不甜」、「那個可以吃啦，高蛋白果凍，比人吃的健康」、「這人可以吃呀」。