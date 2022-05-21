統一獅隊投手古林睿煬20日先發表現不理想，遭球迷在獅隊臉書粉絲團上影射打假球事情，所屬經紀公司決定提告，中職會長蔡其昌也聲援古林及其團隊，願給予法律協助，獅隊球團也在晚間發出公告，要相關球迷在23日前於個人社群及原留言文章處，針對該事件予以公開道歉。

古林睿煬昨天先發僅投4.2局，投出5次三振、2保送，被敲6支安打、包含1轟，另發生2次失誤，丟掉4分中僅1責失，最終獅隊以1比10不敵中信兄弟，有幾位球迷在獅隊臉書粉絲團上留下影射古林睿煬打假球的言論，像是「太軟吶、手也太短吶、拿了不該拿的東西，四分都是他自己搞的，無恥！一下場就在那裡演內心戲，有夠無恥！」。

賽後古林睿煬深夜在IG回應，「你們可以說我丟得很爛，批評指教我都接受，但我真的不能接受這種影射的留言。」對此經紀公司表示，不容許這樣的事情發生，希望他們能公開且具名道歉。

稍早會長蔡其昌也在個人臉書粉絲團發表長文，表示已經請聯盟全力協助球團與古林，「不論選擇任何處理方式，我與聯盟法務、律師都會全力協助並支持古林選手。」

獅隊也在晚間發表公告，關於昨日古林睿煬表現不如預期，被球迷於網路上影射打假球事情，球隊嚴正予以譴責，球迷可針對選手表現不佳予以建議和批評，但未經查證影射打假球實為不佳之行為，已造成球團及選手個人名譽受到影響，球團對於此事件不予以姑息。

獅隊請「蘇建中 、陳建男、蔡任齊、張本勳、Yang Tony、Jay Gt Chou 、James Chiang」等人針對本事件於5月23日前，於個人臉書社群及原留言文章處，針對該事件予以公開道歉，若未針對影射事件予以道歉，球團將協助古林睿煬採法律途徑提告。