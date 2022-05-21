台中市長盧秀燕今晚特出席觀賞，與民眾做好防疫措施下一起同樂。(台中市政府提供)

明華園日字戲劇團精采大戲「鴛鴦．月琉璃」，今天晚上7時在梧棲朝元宮盛大演出，此為台中市政府文化局舉辦2022「宮廟風華」系列活動最終場之一，台中市長盧秀燕今晚特出席觀賞，與民眾做好防疫措施下一起同樂。文化局強調，藉此讓市民就近欣賞優質表演，感受生活中藝術無所不在的幸福。

今年「宮廟風華」系列活動，從2月起邀請台中在地及全國優質演藝團隊，巡迴台中市各區接力匯演，除了有結合民間信仰文化的傳統藝術展演，還有現代戲劇、舞蹈、音樂及馬戲等多元節目，讓市民就近欣賞優質表演，感受生活中藝術無所不在的幸福。

文化局說，今晚兩場壓軸節目，分別為梧棲朝元宮邀請明華園日字戲劇團演出精采大戲「鴛鴦．月琉璃」，由台灣第一丑角陳勝在與明華園當家小旦鄭雅升主演，描述為民伸冤、有包青天之稱的包拯，魂遊黃泉遭遇恩師之子夫妻，為其伸張正義的故事。

大肚萬興宮場次則邀請台中市傑出演藝團隊創造焦點，以融合特技、馬戲的表現方式，詮釋當代馬戲藝術及特色，還有結合傳統樂器與現代流行電子音樂的雙人組合極器樂團、台中在地的悠悅肚皮藝術舞蹈團及天爵樂團接力演出，為今年系列活動劃下圓滿句點。

文化局強調，目前國內疫情尚未停歇，各項藝術展演活動將持續在落實中央流行疫情指揮中心防疫規範下辦理，請民眾參與活動時配合量測體溫、手部酒精消毒、全程佩戴口罩及保持安全社交距離，並鼓勵大家完成第三劑疫苗注射及手機下載「台灣社交距離」APP，在充分的自我健康防護之下，安心參與各項藝文活動。