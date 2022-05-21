2018年僅以100萬台幣預算創下日本近1500萬票房的爭議18禁電影《海角上的兄妹》，導演片山慎三攜手《AV帝王》幕後製作團隊籌備近3年的震撼力作《尋人啟弒》，發想自轟動全日本真實血案「座間九屍命案」，當年命案甚至影響日本政府，在內閣會議上決定強化使用社群網站中的自殺訊息流出，以防社會上接二連三的模倣犯發生。

導演片山慎三師承韓國名導奉俊昊，多年來執導風格不以傳統日本敘事見長，《尋人啟弒》不僅成功將父女間親密的生活氣息描寫細微，影片調性更以突轉湧現的猛烈暴力、深藏其中的社會批判，以衝擊性畫面建立懸疑內容，去年釜山影展世界首映之後獲得極高評價，更獲得《屍速列車》導演延尚昊大力讚賞，認為導演不僅交出行雲流水的電影節奏，更讓他從第一顆鏡頭到結尾，讓他目不轉睛到最後一秒鐘，是他今年看過最棒的驚悚片之一。

導演片山慎三在結束拍攝《海角上的兄妹》後，並不急於馬上交出下部作品，反而投身於小銀幕潛心學習，開始與國際與日本串流平台合作，從Netflix影集《AV帝王》第一季擔綱所有集數的第一副導，更讓他在這次合作中與資深編劇小寺和久建立深厚默契，共同創作出《尋人啟弒》的劇本。去年則推出改編自東野圭吾名著的影集《徬徨之刃》，集結日本實力派演員竹野內豐、石田百合子及國村隼。更是被國際串流平台Disney＋宣布首部原創懸疑驚悚日劇《Gannibal》由他親自擔綱執導筒，找來今年奧斯卡最佳國際電影《在車上》編劇之一的大江崇允改編同名驚悚漫畫，更找來坎城影帝柳樂優彌一同成就製作演出鐵三角。

該片描述打零工維生的原田智，在某日目擊到連環殺手之後，為了300萬的尋賞金而神祕失蹤，就讀高中的女兒原田楓為了協尋父親，焦急的她四處追尋，跟著線索一路來到父親打工之處，卻發現一名陌生年輕人出現，而這人卻是警方通緝中的連環殺手。將於6月17日在台上映。