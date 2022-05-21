國民黨將派出張善政參選桃園市長，不過提名過程引起爭議。張善政在臉書道歉，指自我反省，預計周一說明。對此被點名的前台北市議員羅智強說，個人委屈與不委屈並不重要，他也在周三就已經放下，也不需要任何人道歉。未來自己該走的路就是「走出黨派，走進民眾，服務人民」，他也預告明天將有新的計畫向大家說明。

羅智強表示，對他來說，個人的委曲與不委曲並不重要，疫情之下，人民苦不堪言的心情誰能喉舌？這是現在的他最關心的事。而過去政黨中的紛紛擾擾、順順逆逆，他在星期三那天，就已經放下了。

羅又說，他個人也不需要任何人的道歉。有一部分，他也感謝這中間的波折，幫助他下定決心，讓他更堅定體悟未來自己該走的路，就是「走出黨派，走進群眾，服務人民」，明天，他會有新的計畫向大家說明。也祝福國民黨和張善政，能更努力的為台灣人民服務，成為讓桃園更好的正面力量。